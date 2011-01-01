Текст 1

Дач..ный п..сёлок ра(з/с)пол..жился на песча(н, нн)ой(2) горе у самого моря. За деревя(н, нн)ыми дом..ками ра(з/с)кинулся с..сновый бор. Внизу, под г..рой, серая лента ш..ссе. По одну её стор..ну зар..сли м..лины ч..рёмухи. По другую – песок (зелёно)г..лубая осока, и(з/с)точенные водой камни и море…

Море (не)спокойное но пр..красное. Оно в..лну..т..ся в(з/с)дыха..т. Это ветер трепл..т его пенистые волны и они выплёск..вают..ся на берег. А бывает, заспор..т(3) о чём(то) море с ветром. Т..ж..лые в..лы нал..ют..ся без..сходной ярост..ю зар..вут загр..хоч..т.(4) Словно ж..лая их пр..ободрить, загудят на г..ре́ сосны: они ведь тоже с (не)истов..м ветром (не)лад..т.

Но чаще всего море спокойно и бл..стит, будто его начист..ли. В такие дни виден (К, к)ронштадт. Он за г..р..зонтом, и поэтому каж..т..ся, что трубы (судо)р..монтных верфей выход..т прямо из воды.

(По Р. Погодину)