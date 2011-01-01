Работа содержит 14 заданий. Задания 1–14 предполагают запись развернутого ответа.
Если вариант задан учителем, вы можете вписать или загрузить в систему ответы к заданиям с развернутым ответом. Учитель увидит результаты выполнения заданий с кратким ответом и сможет оценить загруженные ответы к заданиям с развернутым ответом. Выставленные учителем баллы отобразятся в вашей статистике.
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Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания.
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Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы: (2) − морфемный и словообразовательный разборы слова; (3) − морфологический разбор слова; (4) − синтаксический разбор предложения.
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В выделенном предложении найдите слово, в котором не совпадает количество букв и звуков, выпишите это слово. Объясните причину данного несовпадения.
А бывает, заспор..т(3) о чём(то) море с ветром.
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Поставьте знак ударения в следующих словах.
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Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является.
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Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова. Запишите правильный вариант формы слова (слов).
1) река более глубокая
2) о пятистах книгах
3) забавное кенгуру
4) на ихней территории
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Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор.
1) Утром воздух чистый и влажный.
2) Темна и безлунна осенняя ночь.
3) Роса на траве след ночного тумана.
4) Стройный клён желтеет под окошком.
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Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор.
1) Летучая мышь всю ночь порхает над лесными речками и полянами ловит майских бабочек и ночных жуков.
2) Пропой-ка нам соловушка свою нежную и трогательную песенку ещё раз.
3) Серые вороны весной не каркают пронзительно и истошно а ласково ворчат.
4) Молнии ярко осветили весь двор и гром прогрохотал уже над головой.
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Почему, по мнению автора текста, без деревянных расписных солонок на Руси не обходилось ни одно праздничное торжество?
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Определите и запишите лексическое значение слова «отводили» из предложения 10. Подберите и запишите предложение, в котором данное многозначное слово употреблялось бы в другом значении.
Отводили — ...
(1)На Руси солонка всегда была предметом очень почитаемым.
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Определите стилистическую принадлежность слова «издревле» из предложения 2, запишите.
Подберите и запишите синоним (синонимы) к этому слову.
Издревле — ...
(2)Ведь наряду с хлебом соль являлась символом благополучия, вот почему дорогих гостей издревле встречали хлебом-солью.
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Объясните значение фразеологизма задирать нос, запишите. Используя не менее двух предложений, опишите ситуацию, в которой будет уместно употребление этого фразеологизма. Включите фразеологизм в одно из предложений.
Задирать нос — ...
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