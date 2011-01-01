СДАМ ГИА: РЕШУ ВПР
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Вариант № 196805

Работа содержит 14 заданий. Задания 1–14 предполагают запись развернутого ответа.


Если вариант задан учителем, вы можете вписать или загрузить в систему ответы к заданиям с развернутым ответом. Учитель увидит результаты выполнения заданий с кратким ответом и сможет оценить загруженные ответы к заданиям с развернутым ответом. Выставленные учителем баллы отобразятся в вашей статистике.


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1
Задание 1 № 1

Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания.


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2
Задание 2 № 2

Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы: (2) − морфемный и словообразовательный разборы слова; (3) − морфологический разбор слова; (4) − синтаксический разбор предложения.


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3
Задание 3 № 3

В выделенном предложении найдите слово, в котором не совпадает количество букв и звуков, выпишите это слово. Объясните причину данного несовпадения.

 

А бывает, заспор..т(3) о чём(то) море с ветром.


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4
Задание 4 № 4

Поставьте знак ударения в следующих словах.

 

Жалюзи, языковой (факт), позвонишь, кухонный.

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5
Задание 5 № 5

Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является.

 

Не всякое гусиное перо годилось для письма, из десяти выбиралось одно-два.

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6
Задание 6 № 20

Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова. Запишите правильный вариант формы слова (слов).

1) река более глубокая

2) о пятистах книгах

3) забавное кенгуру

4) на ихней территории


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7
Задание 7 № 7

Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор.

1) Утром воздух чистый и влажный.

2) Темна и безлунна осенняя ночь.

3) Роса на траве след ночного тумана.

4) Стройный клён желтеет под окошком.


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8
Задание 8 № 8

Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор.

1) Летучая мышь всю ночь порхает над лесными речками и полянами ловит майских бабочек и ночных жуков.

2) Пропой-ка нам соловушка свою нежную и трогательную песенку ещё раз.

3) Серые вороны весной не каркают пронзительно и истошно а ласково ворчат.

4) Молнии ярко осветили весь двор и гром прогрохотал уже над головой.


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9
Задание 9 № 9

Определите и запишите основную мысль текста.


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10
Задание 10 № 10

Составьте и запишите план текста из трёх пунктов.


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11
Задание 11 № 11

Почему, по мнению автора текста, без деревянных расписных солонок на Руси не обходилось ни одно праздничное торжество?


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12
Задание 12 № 12

Определите и запишите лексическое значение слова «отводили» из предложения 10. Подберите и запишите предложение, в котором данное многозначное слово употреблялось бы в другом значении.

Отводили — ...


(1)На Руси солонка всегда была предметом очень почитаемым.


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13
Задание 13 № 13

Определите стилистическую принадлежность слова «издревле» из предложения 2, запишите.

Подберите и запишите синоним (синонимы) к этому слову.

Издревле — ...


(2)Ведь наряду с хлебом соль являлась символом благополучия, вот почему дорогих гостей издревле встречали хлебом-солью.


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14
Задание 14 № 14

Объясните значение фразеологизма задирать нос, запишите. Используя не менее двух предложений, опишите ситуацию, в которой будет уместно употребление этого фразеологизма. Включите фразеологизм в одно из предложений.

Задирать нос — ...


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